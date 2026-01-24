過去10年の傾向【人気と配当】 25年に従来の東海Ｓから改称した。［３・４・２・１］の①人気は複勝率90％の安定感を誇り、②人気も［４・２・０・４］と連対率60％は上々の数字。 ただ、どちらかは必ず連対するが、ワンツー決着は３回と決して多くはなく、馬連平均配当は2945円。 万馬券は１回に対して、３桁～10倍台が６回と基本的には本命向きのレースで、３連単を見ても大きな配当は狙えない。