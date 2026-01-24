◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、前回準優勝の１７歳・張本美和（木下グループ）が、Ｔリーグの木下アビエル神奈川でチームメートの長崎美柚（木下アビエル神奈川）と対戦し、４―１で下し、３大会連続の４強入りを果たした。第１ゲーム（Ｇ）を取られ、第４、第５Ｇは１―７から最大６点差を逆転して取り切る苦しい一戦を乗り越えた張本美は「組み合わせが決まってから、