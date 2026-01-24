１月２４日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１３頭立て）は１番人気のクラウトロック（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ナダル）が上がり最速３８秒４の脚で勝利し、デビュー２連勝を飾った。勝ち時計は１分５４秒７（良）。スタートで大きくつまずき、後方からの追走となった。向こう正面で一気にポジションを上げて直線に入ると、力強く伸びて見事１番人気に応えた。序盤の不利がありながらの完勝に、