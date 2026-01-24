「ＬＵＮＡＳＥＡ」の公式サイトが２４日に更新され、ＳＵＧＩＺＯが車でバイクと接触事故を起こした影響で延期となったクリスマスライブの振替公演が３月１２日に決まったことを報告。このライブでＳＵＧＩＺＯも復帰すると発表した。「振替公演決定のお知らせＬＵＮＡＴＩＣＸ’ＭＡＳ２０２５」と題して報告。「ＬＵＮＡＳＥＡメンバー一同」による文章で「昨年末のメンバーＳＵＧＩＺＯの交通事故、そして１２