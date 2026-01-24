阪神は２４日、２０２６年の「チャンピオンユニホーム」のデザインを発表した。３月３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラD）、４月７日からのヤクルト３連戦（甲子園）で選手らが着用する予定。「伝統×王者（強さ）」をコンセプトにデザインし、虎の意匠や刺しゅうなどを含む全体をゴールド基調で統一。球団のリーグ優勝回数を象徴する星をあしらったデザインも取り入れ、これまでの栄光と王者としての誇りを表現している。