人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２４日、都内でライブ映画「ＬＩＶＥＩＮＴＨＥＡＴＥＲＢＡＴＴＬＥＯＦＴＯＫＹＯ―うつくしき嘘―」の公開記念舞台あいさつを行った。本作で演じたキャラクターについて「僕が静かなので、（キャラクターを）めっちゃ陽キャにしたいって言った」という。その結果「僕にないものを全部詰め込んでくれたんですけど、最近バラエティーをやりすぎて、