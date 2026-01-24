寒い冬に嬉しい鍋。今回は、そんな鍋で残ってしまった野菜を活用できるレシピをご紹介します。フィーチャーしたのは、「チヂミ」。さっそくチェックを。 ▼トローリ！チーズ＆白菜チヂミ 鍋に欠かせない、レギュラー食材である白菜が大活躍！チーズともちを一緒に入れることで、とろける味わいに。白菜の大量消費にもおすすめ。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼サッパリ！水菜入りチ