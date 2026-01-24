関西電力送配電と陸上自衛隊中部方面隊は24日、南海トラフ巨大地震に対応する共同訓練を南紀白浜空港（和歌山県白浜町）の「旧滑走路地域」で行った。中部方面隊が自治体や関係機関と連携し実施する「南海レスキュー」の一環。この日は関西電力送配電の社員や自衛隊員ら約50人が参加。地震で電柱が倒壊した想定で復旧手配の手順を確認したり、現場作業員の感電を防ぎ、安全を確保しながら復旧させる具体的な段取りを確認したり