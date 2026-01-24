卓球の全日本選手権シングルス第5日は24日、東京体育館で男女の準々決勝が行われ、女子は4連覇を目指す早田ひな（日本生命）が佐藤瞳（日本ペイント）を4―0で下し、4強入りした。2年連続準優勝の張本美和（木下グループ）は長崎美柚（神奈川）を4―1で退けた。木原美悠（トップ名古屋）と横井咲桜（ミキハウス）も準決勝に進んだ。