◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)女子シングルス準々決勝が24日に行われ、張本美和選手と長粼美柚選手との試合で、長粼選手がみせたスポーツマンシップが話題となっています。長粼選手はこの試合で第1ゲームを取り、第2、第3ゲームを張本選手に奪われます。そして1-2の状況で迎えた第4ゲーム、ポイント6-1と長粼選手がリードした状況で話題の行動は起こりました。張