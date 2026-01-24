NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）で寧々を演じている女優浜辺美波（25）が24日、都内で、滋賀の魅力を発信する「プレミア豊臣トーク」に出席した。撮影や共演者について語った。織田信長を演じる小栗旬について、浜辺は「元々存在感がすばらしい方ですが、その10倍くらいになる。遠目から小栗さんを見つけると、おおっとなります。これが芸能人か、そんな方です」と話し、「私たち側から話しかけにいくのは、役作り的に