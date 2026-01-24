コカインを営利目的で所持したとして男が逮捕されました。 【写真を見る】営利目的でコカイン所持の疑い自称自営業の男（27）を逮捕コカイン以外の薬物らしきものも押収 名古屋市中村区の自称自営業・齋藤豊伸容疑者（27）は自宅でコカインおよそ4グラム10万円相当を営利目的で所持した疑いがもたれています。 23日に別の事件で捜査していた警察官が齋藤容疑者の自宅からコカインを見つけました。警察はコカインの他にも薬