NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）で寧々を演じている女優浜辺美波（25）が24日、都内で、滋賀の魅力を発信する「プレミア豊臣トーク」に出席した。大河ドラマ初出演の浜辺は「大河って、もっと空気感が重く神妙に撮影が進んでいくと思ったんですが、温かくて、笑いがあふれている現場です」と話した。仲野太賀と池松壮亮にも触れ、「おふたりが盛り上げながらもスムーズに進められるようアップデートしてくれる。空気感