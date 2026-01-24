みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。2026年、日本上陸25周年のピエール マルコリーニ。その記念すべき年のバレンタインを彩る「バレンタインコレクション2026」が1月10日から順次発売開始されました！先日行われた発表会へ参加してきたので、その様子をレポートします。今回のコレクションでは、ピエール マルコリーニが実際に日本を旅して出会ったこだわりの日本食材を使用したものを含む新