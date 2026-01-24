在宅や施設での介護にはさまざまな形がありますが、そのなかでも医療的なケアが必要な方が利用する療養介護は、経済的な面で慎重な検討が求められるサービスのひとつです。介護費用の自己負担額は、収入や制度の利用状況によって異なります。 本記事では療養介護の自己負担額について以下の点を中心にご紹介します。 療養介護とはどのようなサービスなのか 療養介護の利用手順 どのような場合に短期入所療養介