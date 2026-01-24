ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを発売します。1月23日正午よりオンラインで先行予約を開始し、30日から店舗で販売します。■ハローキティのリボン型バッグやトレンドのニットカーディガンなど7アイテム新年に発売し話題となったコラボ企画から、新作コレクションが登場です。今回は、バレンタインにぴったりなピンクやハートを基調とした全7型を