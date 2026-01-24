ヘントに所属するMF伊藤敦樹が、23日のスタンダール・リエージュ戦で1アシストを記録した。ジュピラー・プロ・リーグ第22節が23日に行われ、ヘントはスタンダール・リエージュと対戦。この試合にボランチでスタメン出場した伊藤は、1点リードで迎えた31分にシーズン3アシスト目を記録。3列目からの飛び出しで味方を追い越した同選手は、エリア内でスルーパスを受けると、ダイレクトでマイナス方向に折り返し、走り込んできたFW