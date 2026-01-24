ラス・パルマスに加入したFW宮代大聖が、現地時間24日のコルドバ戦で新天地デビューする可能性があるようだ。23日、地元紙『canarias7』が報じている。今冬に、ヴィッセル神戸からラス・パルマスにレンタル加入した宮代大聖。グラン・カナリアのチームは、セグンダ（スペイン2部）で昇格を争っており、第22節終了時点で10勝8分4敗。自動昇格圏内の2位カステリョンと同勝ち点の3位につけている。首位ラシン・サンタンデールと