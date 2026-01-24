2026年1月19日、台湾のポータルサイト・vocusにアニメ「葬送のフリーレン」第2期の放送開始を受け、「静かな時間を感じさせるアニメ帰ってきた」とレビューしたコラムが掲載された。コラムは、「約2年ぶりに、アニメ『葬送のフリーレン』第2期が放送開始となった。物語は第1期終盤の『一級魔法使い試験編』の後を受けて展開され、初回放送（第29話）では『封魔鉱』と『宿屋での再会』の2つの小さなエピソードが描かれた。そこには