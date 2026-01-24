歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調の現状について明かした。前週17日の放送では「申し訳ございません。声が全然出なくなって」とかすれ声で出演していた和田。この日も冒頭、「残念なことに申し訳ございません。先週より、だいぶいいんですけど、まだ鼻声が抜けませんね」とこの日も謝罪からスター