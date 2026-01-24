阪神は24日、今季着用する「チャンピオンユニホーム」のデザインを発表した。「伝統と王者（強さ）」がコンセプト。虎の意匠や刺しゅうなどを含む全体をゴールド基調で統一している。京セラドームでの本拠地開幕となる3月31〜4月2日のDeNA3連戦、甲子園開幕となる4月7〜9日ヤクルト3連戦で着る。また、球団のリーグ優勝回数を象徴する星（スター）をあしらったデザインも取り入れ、これまでの栄光と王者としての誇りを表現し