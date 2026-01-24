サム・ライミ監督による「スパイダーマン」第4弾は、製作されないという。トビー・マグワイアがタイトルロールを務めた2002年公開の第1弾から2007年の第3弾まで監督を務めたライミだが、以前から噂されている第4弾の可能性を否定した。 【写真】人気の高いサム・ライミ版「スパイダーマン」第4弾、製作の可能性はナシ スクリーン・ラントにライミはこう話す。「（クリエイターの）スタ