お笑いコンビ「フォーリンラブ」のハジメが、芸人と二足のわらじで社長になっていた！２３日放送のフジテレビ系特番「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」（午後９時）で特集された。２００７年にバービーとコンビを結成し「イエス、フォーリンラブ」のネタでブレイクした。しかし…。テロップで「最近テレビでコンビ活動を見かけない」と現在の活動について説明した。４１歳になったハジメを番組は直撃。ハジメは「