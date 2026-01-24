ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行った。集まった野球少女から「メジャーに行って驚いたこと」を聞かれると「全てのスケールが違うというか。よく言うのは選手のパワーとかありますけど、そういった技術じゃないところで言えばやっぱり移動の飛行機も全て貸し切りになりますし、そういった私生活の面もそうですけど、すごい全てのサポートが整って