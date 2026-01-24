楽天・西垣雅矢投手（２６）が２４日、仙台市内の「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で自主トレを公開した。昨季は自己最多の６３試合に登板して、７勝１敗、防御率１・９６をマーク。ブルペンを支えた。今オフは継続性や再現性をテーマに取り組む日々。「去年はフォームを変えたり新しいこともやったけど、今年は再現性とかを。新しいことをするというよりは、いい状態を継続できるようなところを練習してきました