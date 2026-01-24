昨年１０月下旬に両股関節の手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手が２４日、ジャイアンツ球場でマシン打撃を再開した。室内練習場でキャッチボール、ダッシュなどを終えるとマシン相手に約１５分間、黙々とスイングを重ねた。ＣＳ第１ステージが行われた昨年１０月以来となるマシン打撃。完全復活に向けてまた一歩、前進した。