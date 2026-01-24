オリオールズからFAとなっている菅野智之投手（36）が23日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後10・00）にVTR出演。所属先が決まっていない現在の心境と、メンバーに選出された侍ジャパンへの思いを明かした。メジャー挑戦1年目の今季は30試合に登板して10勝10敗、防御率4・64。1年間ローテーションを守り抜き、先発としての役割を果たした。シーズン後にFAとなり、現段階で今