アメリカ・ニューヨーク州で、火災から動物たちを救助する様子がカメラに捉えられた。動物たちは火災が起きた建物から動けない状態だったが、警察官の誘導で避難することができた。一方、コロラド州では、凍った池で動けなくなった動物もみられた。警察官が粘り強く誘導し、無事救出することができた。炎迫る納屋からウシが緊急脱出アメリカ・ニューヨーク州で7日、建物火災が発生していた。駆け付けた警察官が目にしたのは、しっ