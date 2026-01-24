LDH JAPANによる次世代エンタテインメントプロジェクト“BATTLE OF TOKYO”の劇場版『LIVE IN THEATER「BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-」』の公開記念舞台あいさつが、24日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催された。【集合ショット】メンバー大集合！舞台あいさつの模様舞台あいさつには、THE RAMPAGEの陣、与那嶺瑠唯、藤原樹、FANTASTICSの世界、堀夏喜、中島颯太、PSYCHIC FEVERの半田龍臣、剣、WEESA、監督の