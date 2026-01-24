◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般女子の部準々決勝で横井咲桜（ミキハウス）は4―0で芝田沙季（日本ペイントグループ）を下して2年ぶりの4強入りを決めた。Tリーグでともに戦う先輩には、1週間前のWTTスターコンテンダー・ドーハで完敗。そのリベンジを果たし「カタールでは思うようなプレーができず、0―3で負けてしまった。今日は持っているものを