「Ｊリーグ×小野伸二スマイルフットボールツアーｆｏｒａＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＦｕｔｕｒｅｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ明治安田」が２４日、川崎市のフロンタウン生田で行われた。今回は小野伸二氏とともに、Ｊ１川崎でＦＲＯを務める稲本潤一氏が登場。元日本代表ＭＦのレジェンド２人はまずは室内で気候変動や環境問題とサッカーをテーマとしたサステナトークを行った後、屋外で子どもたちとミニゲームなどで触れ合