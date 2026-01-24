◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は張本美和（木下グループ）に１―４で敗戦し、準々決勝で敗退し、自己最高の４強入りとはならなかった。「いい部分も悪い部分も含めてこれが今の自分だなと思った」と振り返った。第４、第５ゲームは７―１からの逆転負け。「緊張した場面で、どうしても自分の昔からの弱いところで、感情が出てきて