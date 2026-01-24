楽天の5年目右腕・西垣雅矢投手（26）が24日、仙台市内の球団施設で自主トレを公開。キャッチボールなどで汗を流し、「去年はフォームを変えたり新しいこともやって結果が出た。今年は新しいことをするというより、いい状態を継続できるように練習しています」とうなずいた。昨季はトルネード気味のフォームに変え、63試合に登板して防御率1・96と一気にブレークを果たした。時折、サイドから投げて打者を幻惑する場面もあり「