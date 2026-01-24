◇バスケットボール BリーグB2 バンビシャス奈良 80-70 ライジングゼファー福岡(23日、照葉積水ハウスアリーナ)Bリーグデビューを果たした福岡大大濠高校1年の白谷柱誠ジャック選手が試合後、デビュー戦の感想を語りました。白谷選手は第1Q残り1分17秒の場面で初出場。なかなかシュート機会が訪れずに第2Q残り8分30秒で一度は交代となりますが、第4Q残り50秒でコートに戻ると初得点を含む計4得点を挙げました。「緊張していて体が