巨人の山田龍聖投手（２５）が２４日、ジャイアンツ球場で自主トレを行った。キャッチボールやシャドーピッチングなどで丁寧にフォームを確認。ブルペンでは座った捕手に約２０球を投じた。１月の初めには日本ハムに移籍した菊地大稀投手（２６）とともに長野県内へ。５日間山にこもり、山登りや３〜５度の水風呂につかって体の回復を早めるトレーニングなど、酸素の薄い高地で体に負荷をかける“修行”を行った。その効果は確