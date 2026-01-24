１月２４日の小倉６Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、ボンドマティーニ（牡、栗東・安田翔伍厩舎、父レイデオロ）が単勝２・６倍の１番人気に応え勝利。２０２４年の阪神ＪＦを制し、昨年の桜花賞、オークスで２着に入ったアルマヴェローチェを半姉に持つ良血が上々のデビューＶを飾った。勝ち時計は２分０秒１（良）。スタートはひと息だったが、中団をリズム良く追走。４コーナー手前から仕掛けてポジショ