卓球女子の張本美和（木下グループ）が要所で?クレバー?さを発揮した。全日本選手権（２４日、東京体育館）のシングルス準々決勝では、長粼美柚（木下アビエル神奈川）に４―１で勝利。同じ拠点で練習を重ねる先輩との一戦は「同士討ちだったので自信がなかった。不安と緊張でいっぱいだった」。第１ゲームを１０―１２で落としたが、第２ゲーム以降は粘り強いプレーを披露。「今はすごくうれしい気持ち」と安堵の表情を