メ～テレ（名古屋テレビ） 24日未明、愛知県小牧市の県道で36歳の女性が車にはねられ死亡しました。 午前3時半ごろ、小牧市東新町の県道名古屋犬山線で「人と車の事故です。30代の女性です。心肺停止で呼吸と脈がない」と車を運転していた男性から110番通報がありました。 この事故で、小牧市内に住む野中有希さん（36）が顔面を強く負傷し病院に搬送されましたが、約1時間半後に亡くなりました。 現場は片側2車線