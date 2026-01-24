メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院選挙を前に、愛知県警が選挙違反の取締本部を設置しました。 衆議院選挙は1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われます。 愛知県警は選挙違反の取締本部を設置し、担当する捜査2課の入り口に看板が掲げられました。 県内45の警察署にも取締本部が設置され、約8500人態勢で違反を取り締まります。 愛知県警によりますと、前回の衆議院選挙では摘発が1件、警告が17件ありましたが