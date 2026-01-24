メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町の農園で、ブラッドオレンジの収穫が最盛期を迎えています。 ブラッドオレンジはイタリア原産の柑橘類の一種で、すっきりとした酸味と、赤色の果肉が特徴です。 温暖な気候を利用してブラッドオレンジを栽培している紀宝町井田の「はぎファーム」では、収穫が最盛期を迎え、従業員がひとつひとつ丁寧に摘み取っています。 今年は天候に恵まれ例年通り良い出来だという