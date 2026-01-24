俳優の浜辺美波が24日、都内で行われた『プレミアム豊臣トーク』に出席した。【写真】この日のイベントでも…さまざまな表情を見せた浜辺美波浜辺は仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）で、池松壮亮演じる豊臣秀吉の正妻・寧々役を務めている。同作の反響について、浜辺は「（ほかの）現場でも『豊臣兄弟！すっごくおもしろいね』って言ってくださることが多くて、作品がお