言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！今回は、少し背筋が伸びるような知的な熟語や、日常生活で見かける便利な言葉が並びました。言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに空欄があるかを意識しながら、正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□らんちょう□□そな□□けゆう□□かんヒント：何かを「超える」ことや、資料を「