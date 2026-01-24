「ドキドキ止まらない」「お顔も声も…」反響続々昨年8月に、メンテナンス期間を設けることを発表していたプロスケーター、羽生結弦の?メッセージ動画?に注目が集まっている。羽生が制作総指揮・主演を務める単独アイスショー「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」を4月11日と12日に宮城県で開催することをXで発表。「これまで生み出してきたプログラムたちを今の体でもう1度生きた存在として氷の上に刻むこの日