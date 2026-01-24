酸素マスクをつけた痛々しい姿?実は手術していた?ことを告白した芸人が、SNSで公開した手術直後の渾身の自撮りショットに反響が寄せられた。「先日声帯ポリープ手術しました」とインスタグラムにつづったのは、お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘。「声帯2本とも結節(こぶ)の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と病状を明かし、病院での様子を公開