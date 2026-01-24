Image: Retrohai hai softbank 2024年4月22日の記事を編集して再掲載しています。むしろ折りたたみ式じゃないのが良い。SONY（ソニー）の携帯ゲーム機「PSP」が出る前、PlayStationの携帯機といえば「PocketStation」でした。でも、簡易的な白黒画面で、プレステと同じゲーム体験はできなかったんですよね。今は小型の記録媒体や、ゲーム環境を再現するエミュレーターなどが発達しているの