福岡県警八幡西署は24日、北九州市八幡西区東鳴水1丁目付近の路上で23日午後5時20分ごろ、帰宅途中の女子学生6人が見知らぬ男から「車に乗っていく」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代くらいの痩せ形。長髪、金髪、灰色の上衣着用、灰色の車に乗っていたという。