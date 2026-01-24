WEリーグのAC長野パルセイロ・レディースに所属する三谷沙也加が自身のインスタグラムを更新。「new hair color」を公開した。三谷は「ピンク系にしてみました」と報告。いろんな角度からのショットを添え、「“スモーキーアンバーピンク"というカラーです この色みどうですかぁ〜？？？ 私は結構気に入ってますっっっ」と綴る。 この投稿にファンも反応。「似合ってる 綺麗ですよ」「素敵です」「可愛すぎる」「めちゃ