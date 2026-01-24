ヘントに所属する伊藤敦樹が、結果を残した。現地１月23日に開催されたベルギーリーグの第22節で、ヘントは敵地でスタンダール・リエージュと対戦。４−０で勝利を飾った。この一戦に先発した伊藤は１−０で迎えた31分、敵陣中央で自身のパスを起点に攻め上がると、エリア内で味方の縦パスをダイレクトで折り返し、ウィルフレッド・カンガの得点をお膳立てした。試合を配信したDAZNの公式Xがこのシーンを公開すると、SNS上