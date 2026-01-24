バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が怪我から復帰後の自身のパフォーマンスについて語った。2024年の夏にバイエルンに加入した伊藤は、同年７月末のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、25年２月に復帰して待望の新天地デビューを果たしたが、翌月に同箇所を負傷。再手術を行なうなど、再び離脱を余儀なくされた。長いリハビリ期間を経て、昨年11月22日のフライブルク戦（６−２）でついに戦列復帰