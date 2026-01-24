1月18日に富士山で単独登山をしていた中国国籍の男性が八合目付近で負傷し、静岡県警の山岳遭難救助隊に救助された事案で、救助された男性が「日本で一番高い山に登りたかった」「冬の富士山は初めて」などと話していることが分かりました。静岡県警の地域部地域課はXで救助に向かう山岳遭難救助隊員の動画を公開し、危険性を訴えています。 1月18日午後1時頃、富士山富士宮口八合目付近の登山道で中国国籍の男性（20）が転倒して